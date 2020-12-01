Локдаун в Украине будет 100%, – Данилов

Секретарь СНБО назвал возможные даты введения жестких карантинных ограничений.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, весенний локдаун дал свои результаты.

"Все будет зависеть от того, какую в ближайшие дни мы будем иметь информацию, когда вводить локдаун. То, что локдаун в нашей стране будет вводиться – это 100%. Единственное – это вопрос времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому вопросу", – сообщил Данилов.

Он говорит, что все зависит от украинцев, как будут соблюдаться карантинные ограничения.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.