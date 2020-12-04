Статистика коронавируса в Украине на 4 декабря: более 15 тысяч новых случаев

За последние сутки умерли 235 больных COVID-19.

По состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксировано 15 131 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 14 496). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.

За последние сутки умерли 235 больных COVID-19 (днем ранее – 243). Госпитализированы 1776 пациентов (1739), выздоровело – 13 383 человека.

Также за вчерашний день в стране провели 74 880 тестирований (днем ранее – 72 678). Методом ПЦР сделали 48 028 тестов (47 172), методом ИФА – 26 852 (25 506).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 2 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 37, 56% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 17 575. Тогда было проведено 47 172 ПЦР-тестов.

Больше всего новых инфицированных за сутки зарегистрировали в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 787 891 заболевшего, 13 195 умерших и 397 809 выздоровевших.

Количество заболевших в регионах:

– Киев – 76 750 (+ 1374);

– Винницкая область – 18 271 (283);

– Волынская область – 25 465 (344);

– Днепропетровская область – 42 224 (1 258);

– Донецкая область – 24 595 (420);

– Житомирская область – 31 183 (553);

– Закарпатская область – 24 067 (187);

– Запорожская область – 34 721 (1106);

– Ивано-Франковская область – 38 588 (508);

– Киевская область – 41 415 (988);

– Кировоградская область – 5888 (187);

– Луганская область – 6726 (116);

– Львовская область – 48 819 (675);

– Николаевская область – 20 358 (464);

– Одесская область – 49 131 (1 211);

– Полтавская область – 24 532 (606);

– Ровенская область – 32 702 (479);

– Сумская область – 32 080 (896);

– Тернопольская область – 29 007 (334);

– Харьковская область – 58 030 (763);

– Херсонская область – 11 398 (311);

– Хмельницкая область – 31 412 (469);

– Черкасская область – 25 492 (716);

– Черновицкая область – 34 710 (278);

– Черниговская область – 20 327 (605).

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

По данным СМИ, вместо локдауна в Украине может быть введен усиленный карантин с 2 по 23 января.