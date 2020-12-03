Статистика коронавируса в Украине на 3 декабря: за сутки заболели 14 496 человек

Вторые сутки подряд в Украине выздоровевших больше, чем выявленных заболевших.

По состоянию на утро 3 декабря в Украине зафиксировано 14 496 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 13 141). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

В частности, выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом – 15 372 (сутками ранее 13 882). Вторые сутки подряд в Украине выздоровевших больше, чем выявленных заболевших.

За последние сутки умерли 243 больных COVID-19 (днем ранее – 169). Госпитализированы 1 739 пациентов (сутками ранее – 1 447).

За этот период в стране провели 72 678 тестирований (днем ранее – 67 626). Методом ПЦР сделали 47 172 тестов, методом ИФА – 25 506.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 1 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 35, 22% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 15 433. Тогда было проведено 44 445 ПЦР-тестов.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 772 060 заболевших, 12 960 умерших и 384 426 выздоровевших.

Больше всего новых заразившихся за сутки зарегистрировали в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Количество заболеваний в регионах:

– Киев – 75376 случаев (+1 364);

– Винницкая область – 17988 случаев (273);

– Волынская область – 25121 случай (330);

– Днепропетровская область – 40966 случаев (818);

– Донецкая область – 24175 случаев (423);

– Житомирская область – 30630 случаев (397);

– Закарпатская область – 23880 случаев (234);

– Запорожская область – 33615 случаев (1 060);

– Ивано-Франковская область – 38080 случаев (534);

– Киевская область – 40427 случаев (924);

– Кировоградская область — 5701 случай (195);

– Луганская область – 6610 случаев (143);

– Львовская область – 48144 случая (667);

– Николаевская область – 19894 случая (446);

– Одесская область – 47920 случаев (935);

– Полтавская область – 23926 случаев (635);

– Ровенская область – 32223 случая (425);

– Сумская область – 31184 случая (830);

– Тернопольская область – 28673 случая (298);

– Харьковская область – 57267 случаев (906);

– Херсонская область – 11087 случаев (428);

– Хмельницкая область — 30943 случая (715);

– Черкасская область – 24776 случаев (730);

– Черновицкая область – 34432 случая (282);

– Черниговская область – 19722 случая (504).

Отметим, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий сказал, что введение в Украине локдауна зависит от числа заполненных мест в "коронавирусных" больницах.