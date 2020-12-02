Статистика коронавируса в Украине на 2 декабря: более 13 тысяч новых случаев
Количество проведенных ПЦР-тестов стало возвращаться к прежним показателям.
По состоянию на утро 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 12 498). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
Среди заболевших 744 ребенка и 579 медиков. Госпитализировали 1447 пациентов.
За последние сутки скончались 169 заболевших (сутками ранее – 221), выздоровели 13 882 человека (сутками ранее – 10 023).
Официально за сутки сделано 67 626 тестов на коронавирус (62 327 сутками ранее). Из них по методу ПЦР – 44 445 (33 817), по методу ИФА – 23 181 (28 510).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 30 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 35, 95% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13 397. Тогда было проведено 33 817 ПЦР-тестов.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 758 264 заболевших COVID-19. 369 054 из них выздоровели, 12 717 – умерли.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1735), Одесской (1 147), Киевской (975) и Запорожской (947) областях.
Количество заболеваний в регионах:
– Киев – 74 012 заболевших (1735 за сутки);
– Одесская – 46 985 (1147);
– Киевская – 39 503 (975);
– Запорожская – 32 555 (947);
– Сумская – 30 354 (727);
– Харьковская – 56 361 (659);
– Донецкая – 23 752 (595);
– Львовская – 47 477 (586);
– Ивано-Франковская – 37 546 (529);
– Полтавская – 23 291 (528);
– Ровенская – 31 798 (515);
– Черниговская – 19 218 (501);
– Днепропетровская – 40 148 (489);
– Хмельницкая – 30 228 (477);
– Николаевская – 19 448 (463);
– Черкасская – 24 046 (456);
– Волынская – 24 791 (308);
– Херсонская – 10 659 (288);
– Тернопольская – 28 375 (280);
– Закарпатская – 23 646 (208);
– Черновицкая – 34 150 (208);
– Винницкая – 17 715 (146);
– Житомирская – 30 233 (133);
– Кировоградская – 5506 (124);
– Луганская – 6467 (117).
Отметим, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.