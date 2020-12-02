Статистика коронавируса в Украине на 2 декабря: более 13 тысяч новых случаев

Количество проведенных ПЦР-тестов стало возвращаться к прежним показателям.

По состоянию на утро 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 12 498). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Среди заболевших 744 ребенка и 579 медиков. Госпитализировали 1447 пациентов.

За последние сутки скончались 169 заболевших (сутками ранее – 221), выздоровели 13 882 человека (сутками ранее – 10 023).

Официально за сутки сделано 67 626 тестов на коронавирус (62 327 сутками ранее). Из них по методу ПЦР – 44 445 (33 817), по методу ИФА – 23 181 (28 510).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 30 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 35, 95% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13 397. Тогда было проведено 33 817 ПЦР-тестов.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 758 264 заболевших COVID-19. 369 054 из них выздоровели, 12 717 – умерли.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1735), Одесской (1 147), Киевской (975) и Запорожской (947) областях.

Количество заболеваний в регионах:

– Киев – 74 012 заболевших (1735 за сутки);

– Одесская – 46 985 (1147);

– Киевская – 39 503 (975);

– Запорожская – 32 555 (947);

– Сумская – 30 354 (727);

– Харьковская – 56 361 (659);

– Донецкая – 23 752 (595);

– Львовская – 47 477 (586);

– Ивано-Франковская – 37 546 (529);

– Полтавская – 23 291 (528);

– Ровенская – 31 798 (515);

– Черниговская – 19 218 (501);

– Днепропетровская – 40 148 (489);

– Хмельницкая – 30 228 (477);

– Николаевская – 19 448 (463);

– Черкасская – 24 046 (456);

– Волынская – 24 791 (308);

– Херсонская – 10 659 (288);

– Тернопольская – 28 375 (280);

– Закарпатская – 23 646 (208);

– Черновицкая – 34 150 (208);

– Винницкая – 17 715 (146);

– Житомирская – 30 233 (133);

– Кировоградская – 5506 (124);

– Луганская – 6467 (117).

Отметим, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.