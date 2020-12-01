Статистика коронавируса в Украине на 1 декабря: 12 498 новых случаев

За последние сутки скончался 221 заболевший

По состоянию на утро 1 декабря ноября в Украине зафиксировано 12 498 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 9 946). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За последние сутки скончался 221 заболевший (сутками ранее – 114), выздоровели 10 023 человек (сутками ранее – 5 771).

Официально за 30 ноября сделано 62 327 тестов на коронавирус (31 901 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 33 817 (26 290), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 28 510 (5611).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1799), Одесской (889) и Днепропетровской (870) областях.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 745 123 инфицированных. 355 172 из них выздоровели, 12 548 – умерли.

Количество заболеваний в регионах:

– Киев – 72 277 заболевших (1799 за сутки);

– Одесская – 45 838 (889);

– Днепропетровская – 39 659 (870);

– Киевская – 38 528 (841);

– Львовская – 46 891 (813);

– Сумская – 29 627 (796);

– Запорожская – 31 608 (733);

– Полтавская – 22 763 (708);

– Черкасская – 23 590 (666);

– Ивано-Франковская – 37 017 (583);

– Николаевская – 18 985 (450);

– Харьковская – 55 702 (361);

– Донецкая – 23 157 (350);

– Волынская – 24 483 (348);

– Черниговская – 18 717 (342);

– Ровенская – 31 283 (327);

– Тернопольская – 28 095 (246);

– Закарпатская – 23 438 (245);

– Херсонская – 10 371 (222);

– Черновицкая – 33 942 (210);

– Житомирская – 30 100 (189);

– Хмельницкая – 29 751 (174);

– Винницкая – 17 569 (164);

– Кировоградская – 5382 (96);

– Луганская – 6350 (76).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 29 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 39, 41% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 11 841. Было проведено 26 290 ПЦР-тестов.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.