Статистика коронавируса в Украине на 30 ноября: менее 10 тысяч новых случаев
За все время пандемии в Украине заболели 732 625 человек.
По состоянию на утро 30 ноября в Украине зафиксировано 9 946 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 12 978). Это впервые за две недели, когда количество новых заражений не превысило 10 тысяч. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
В частности, заболели 570 детей и 360 медработников, госпитализированы – 1 161 человек; летальных случаев – 114; выздоровел – 5771 человек; осуществлено тестирований за сутки – 31901 (в частности методом ПЦР – 26 290, методом ИФА – 5 611).
За все время пандемии в Украине заболели 732 625 человек; выздоровели – 345 149 человек; летальных случаев – 12 327; проведено ПЦР-тестирований – 4 528 772.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
Количество заболеваний в регионах:
– Киев – 70478 случаев (+1460);
– Винницкая область – 17405 случаев (+133);
– Волынская область – 24135 случаев (+230);
– Днепропетровская область – 38789 случаев (+1138);
– Донецкая область – 22807 случаев (+205);
– Житомирская область – 29911 случаев (+321);
– Закарпатская область — 23193 случая (+128);
– Запорожская область – 30875 случаев (+725);
– Ивано-Франковская область — 36434 случая (+504);
– Киевская область – 37687 случаев (+691);
– Кировоградская область – 5286 случаев (+201);
– Луганская область — 6274 случая (+35);
– Львовская область – 46078 случаев (+442);
– Николаевская область – 18535 случаев (+362);
– Одесская область – 44949 случаев (+818);
– Полтавская область – 22055 случаев (+276);
– Ровенская область – 30956 случаев (+149);
– Сумская область – 28831 случай (+646);
– Тернопольская область – 27849 случаев (+187);
– Харьковская область — 55341 случай (+120);
– Херсонская область – 10149 случаев (+140);
– Хмельницкая область – 29577 случаев (+158);
– Черкасская область — 22924 случая (+395);
– Черновицкая область — 33732 случая (+220);
– Черниговская область – 18375 случаев (+262).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 28 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 37, 78% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16 384. Было проведено 39 233 ПЦР-теста.
Ранее сообщалось, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.