Статистика коронавируса в Украине на 30 ноября: менее 10 тысяч новых случаев

За все время пандемии в Украине заболели 732 625 человек.

По состоянию на утро 30 ноября в Украине зафиксировано 9 946 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 12 978). Это впервые за две недели, когда количество новых заражений не превысило 10 тысяч. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

В частности, заболели 570 детей и 360 медработников, госпитализированы – 1 161 человек; летальных случаев – 114; выздоровел – 5771 человек; осуществлено тестирований за сутки – 31901 (в частности методом ПЦР – 26 290, методом ИФА – 5 611).

За все время пандемии в Украине заболели 732 625 человек; выздоровели – 345 149 человек; летальных случаев – 12 327; проведено ПЦР-тестирований – 4 528 772.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

Количество заболеваний в регионах:

– Киев – 70478 случаев (+1460);

– Винницкая область – 17405 случаев (+133);

– Волынская область – 24135 случаев (+230);

– Днепропетровская область – 38789 случаев (+1138);

– Донецкая область – 22807 случаев (+205);

– Житомирская область – 29911 случаев (+321);

– Закарпатская область — 23193 случая (+128);

– Запорожская область – 30875 случаев (+725);

– Ивано-Франковская область — 36434 случая (+504);

– Киевская область – 37687 случаев (+691);

– Кировоградская область – 5286 случаев (+201);

– Луганская область — 6274 случая (+35);

– Львовская область – 46078 случаев (+442);

– Николаевская область – 18535 случаев (+362);

– Одесская область – 44949 случаев (+818);

– Полтавская область – 22055 случаев (+276);

– Ровенская область – 30956 случаев (+149);

– Сумская область – 28831 случай (+646);

– Тернопольская область – 27849 случаев (+187);

– Харьковская область — 55341 случай (+120);

– Херсонская область – 10149 случаев (+140);

– Хмельницкая область – 29577 случаев (+158);

– Черкасская область — 22924 случая (+395);

– Черновицкая область — 33732 случая (+220);

– Черниговская область – 18375 случаев (+262).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 28 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 37, 78% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16 384. Было проведено 39 233 ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.