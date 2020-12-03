Вместо локдауна в Украине может быть введен усиленный карантин, – СМИ

По данным СМИ, власти могут просто усилить ограничения в январе.

Вместо локдауна в Украине может быть введен усиленный карантин с 2 по 23 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Кабмине и Офисе президента, уточнив, что конкретные даты еще не определены.

"Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов", – сказал собеседник издания в Кабмине.

Отмечается, что речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Суть такого варианта в том, что в январе деловая активность и так резко падает.

Собеседник издания на Банковой также заявил, что идею с усилением ограничений после Нового года поддерживает президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, по данным издания "Гордон", жесткий карантин в Украине будет введен после Нового года – со 2-го по 15 января. При этом речь идет именно о жестком, а не об усиленном карантине.

Собеседник добавил, что двухнедельный карантин представляется украинским властям "самым рациональным решением" в нынешней ситуации.

Отметим, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий сказал, что введение в Украине локдауна зависит от числа заполненных мест в "коронавирусных" больницах.

По состоянию на утро 3 декабря в Украине зафиксировано 14 496 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 13 141).