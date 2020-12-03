Локдаун введут при 35-40 тыс занятых коек для больных COVID-19, – Радуцкий

Михаил Радуцкий назвал новое условие для введения локдауна в Украине.

Введение в Украине локдауна зависит от числа заполненных мест в "коронавирусных" больницах.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире канала "Украина 24".

Радуцкий уточнил, что "локдаун не лечит ковид", но дает возможность разорвать цепь распространения болезни и перезагрузить медицинскую систему, чтобы она отдохнула.

"По словам министра здравоохранения, сегодня Украина имеет 52 тысячи специализированных коек для приема больных ковид. Последние семь дней, что касается карантина выходного дня, действительно он не дал ожидаемый результат", – заявил Радуцкий.

По его словам, количество загрузки коек в украинских стационарах последнюю неделю составляет 27-28 тысяч, примерно половину от имеющихся коек. Если это число будет расти, "если это будет 35-40 тысяч, то это первый показатель, что надо вводить локдаун, потому что система ляжет, она не выдержит".

Депутат добавил, что пока неизвестно, когда именно будет усилен карантин.

"Сегодня точную дату я вам не могу сказать. Единственная точная дата, что за семь дней до этой даты, мы будем знать", – отметил он.

По словам руководителя комитета, во время локдауна все офисные работники должны перейти на дистанционную работу. Работать будут только объекты критической инфраструктуры: больницы, АЭС, аптеки и маленькие магазины.

Отметим, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что если количество новых случаев коронавируса превысит 30 тысяч в сутки, то Минздрав будет настаивать на введении более жесткого карантина.