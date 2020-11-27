Карантин выходного дня не дал результата, – Госпотребслужба

Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время, считает глава Госпотребслужбы Киева.

Карантин выходного дня не дал результатов для уменьшения количества новых заражений коронавирусом. Об этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам чиновника, сейчас вводить вводить вводить ограничения в отдельных регионах – не целесобразно. Это должно быть единое решние по Украине.

"Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", — сказал Рубан.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. "Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина — уменьшение динамики заболеваемости на COVID-19", — говорил Степанов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели и высказался против локальных карантинных мер.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября в Украине зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 331). Это новый антирекорд суточного прироста за период пандемии.