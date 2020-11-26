На три недели. Аваков призвал как можно скорее вводить жесткий локдаун

Глава МВД высказался категорически против локальных карантинных мер.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, речь идет о рисках здоровья украинцев. Сейчас, говорит Аваков, необходимо сформулировать механизм компенсаций для бизнеса и после этого ввести полный локдаун.

"Сформулировать в деталях ту программу компенсационных механизмов, которую озвучил президент, нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", – сказал Аваков.

Глава МВД высказался против локальных карантинных мер. По его словам, ситуация в стране примерно одинаково негативная и нужно реагировать сейчас.

"Я считаю, что когда заполненность больниц 70% – это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет – будет поздно реагировать. Государству тяжело. Бюджет в катастрофическом состоянии, но и риски таковы, что сейчас нужно принимать серьезные решения… Моя точка зрения – за радикальный локдаун немедленно, не менее трех недель", – сказал Аваков.

Глава МВД надеется, что к Новому году страна будет выходить из жестких карантинных ограничений "в хорошем настроении и с хорошими цифрами".

[ + – ]

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников.

Напомним, 11 ноября в ходе заседания Кабинет министров принял постановление 641, согласно которым в Украине вводится "карантин выходного дня" с 14 ноября. Также премьер-министр заявил, что идеальным выходом было бы ввести полный локдаун на 3 недели, но экономика этого не выдержит. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня дает свои результаты и властям удается сдерживать прогнозируемый рост случаев COVID-19.

По данным СМИ, решение о продлении до 31 декабря карантина выходного дня уже есть, но его пока не оформили постановлением.