Зеленский считает, что карантин выходного дня дает результаты

"Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", – говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня дают свои результаты и властям удается сдерживать прогнозируемый рост случаев COVID-19, сообщает Офис президента.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауну. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", – сообщил президент.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, почти 28 тысяч пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении COVID-19, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также отмечает, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась.

Напомним, за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в стране было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Поэтому и число заболевших относительно низкое, оно уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.

В конце октября министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что к концу года в стране будет проводиться 75 тыс. ПЦР-тестирований в сутки. "Исходя из динамики заболеваемости такое количество тестирований нас не удовлетворяет. Необходимо добавлять другие методы диагностики", – объяснял министр.

Тогда же Степанов сказал, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных.