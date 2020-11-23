Число заболевших коронавирусом в Украине падает синхронно с сокращением объемов тестирования

Несмотря на обещание Степанова достичь 75 тыс. тестов в сутки, за минувшие выходные их количество снизилось до уровня середины октября.

За минувшие выходные, 22 и 21 ноября, в стране было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Поэтому и число заболевших относительно низкое, оно уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.

Такие выводы можно сделать из анализа данных, которые ежедневно публикует Минздрав.

Блогер Евгений Истребин написал в Facebook: "Как побороть эпидемию? Надо просто делать меньше тестов. Мало тестов – мало больных. Мало больных – мало смертей от ковида". Он привел диаграмму, построенную на основе данных того же МОЗ.

"Когда через пару месяцев будет опубликована статистика по общей смертности, нам будут рассказывать что ковид тут не причем, это просто сезонный рост смертности, увеличенная солнечная активность, магнитные бури, пик на демографической елочке, и вообще надо меньше болеть и умирать, а население само в этом виновато, так как Степанов призывал носить маски", – считает Истребин.

В конце октября министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что к концу года в стране будет проводиться 75 тыс. ПЦР-тестирований в сутки. "Исходя из динамики заболеваемости такое количество тестирований нас не удовлетворяет. Необходимо добавлять другие методы диагностики", – объяснял министр.

Тогда же Степанов сказал, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных.