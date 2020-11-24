Министр культуры Ткаченко предлагает ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Ткаченко предлагает на Рождество и Новый год отказаться от массовых мероприятий.

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко в публикации на своем Telegram-канале предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников.

"Я предлагаю, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы", — написал Ткаченко.

Также глава Минкульта предложил не проводить на Рождество и Новый год массовых мероприятий, а отметить праздники в режиме "онлайн".

Глава Минкульта предлагает ввести локдаун для того, чтобы уменьшить темпы распространения коронавирусной болезни в стране.

"В последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ждет завтра — остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать чего им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику. Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность", — написал Ткаченко.

По информации "Интерфакса", Ткаченко был одним из трех министров, которые высказались против принятия Кабмином карантина выходного дня. Двумя другими стали глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отметим, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня.

Напомним, 11 ноября, в ходе заседания Кабинет министров принял постановление 641, согласно которым в Украине вводится "карантин выходного дня" уже с 14 ноября. Также премьер-министр заявил, что идеальным выходом было бы ввести полный локдаун на 3 недели, но экономика этого не выдержит. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня дает свои результаты и властям удается сдерживать прогнозируемый рост случаев COVID-19.