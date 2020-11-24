Локдаун на 3-4 недели: советник Ермака предлагает ввести жесткий карантин на Рождество

По мнению экс-министра экономики, бизнес все равно не избежит убытков, если эпидемия выйдет из-под контроля.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов считает, что жесткий карантин из-за коронавируса лучше ввести на рождественские праздники на три-четыре недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

Милованов говорит, что в карантин выходного дня не верит, а новые карантинные ограничения нужно вводить ради безопасности украинцев и избежания еще большего распространения COVID-19.

"Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все – для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше", – считает советник.

Перед усилением карантина, считает Милованов, бизнесу нужно предоставить финансирование.

"Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, до того, как начнутся эти рождественские каникулы", – говорит он.

Напомним, 11 ноября, в ходе заседания Кабинет министров принял постановление 641, согласно которым в Украине вводится "карантин выходного дня" уже с 14 ноября. Также премьер-министр заявил, что идеальным выходом было бы ввести полный локдаун на 3 недели, но экономика этого не выдержит. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня дает свои результаты и властям удается сдерживать прогнозируемый рост случаев COVID-19.