Статистика коронавируса в Украине на 26 ноября: новый антирекорд - 15 331 случай

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 225 человек.

По состоянию на утро 26 ноября в Украине зафиксировано 15 331 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 13 882). Это новый антирекорд суточного прироста за период пандемии. За сутки зафиксировали 225 летальных исходов из-за коронавируса. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

В числе вновь выявленных заболевших 659 детей и 606 медработников.

За сутки было госпитализировано 1 955 человек, выздоровели 9 617 человек. Было проведено 76 911 тестирований, в том числе 49 323 методом ПЦР и 27 588 ИФА-тестов.

За все время пандемии в Украине заболели 677 189 человек, из них 317 935 уже выздоровели, 11 717 случаев закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Динамика заболевания по областям:

г. Киев — 64 019 (за прошедшие сутки + 1 399 новых случаев);

Винницкая область — 16 370 (+386);

Волынская область — 22 906 (+390);

Днепропетровская область — 33 115 (+1 254);

Донецкая область — 21 344 (+476);

Житомирская область — 27 926 (+558);

Закарпатская область — 22 425 (+275);

Запорожская область — 27 226 (+898);

Ивано-Франковская область — 34 045 (+636);

Киевская область — 34 241 (+979);

Кировоградская область — 4 706 (+149);

Луганская область — 5 925 (+132);

Львовская область — 43 611 (+737);

Николаевская область — 16 731 (+502);

Одесская область — 40 535 (+793);

Полтавская область — 20 204 (+525);

Ровенская область — 29 320 (+460);

Сумская область — 25 662 (+851);

Тернопольская область — 26 752 (+423);

Харьковская область — 53 433 (+895);

Херсонская область — 9 345 (+204);

Хмельницкая область — 27 703 (+589);

Черкасская область — 20 668 (+842);

Черновицкая область — 32 492 (+425);

Черниговская область — 16 485 (+553).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 24 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 35,9% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 15 121. Было проведено 45 438 ПЦР-тестов.

Примечательно, что в Украине за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Число подтвержденных уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.

А по состоянию на утро 25 ноября Украина опередила Россию по количеству заражений и смертей от COVID-19 на 1 млн жителей.