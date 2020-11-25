Украина опередила Россию по количеству заражений и смертей от COVID-19 на 1 млн жителей

Несмотря на успехи в борьбе с эпидемией коронавируса этой весной, украинская статистика стремительно ухудшается.

По состоянию на утро 25 ноября в Украине официально фиксируют 14 853 заражения и 258 смертей на каждый миллион жителей, а в России аналогичные показатели составляют 14 654 и 254. Такие данные отображает портал Worldometers.info.

Всего в Украине на текущий момент обнаружили 647 976 случаев коронавируса, из них 299 358 человек выздоровели. Летальных исходов 11 263.

В России зафиксировано 2 120 836 случаев коронавируса. Выздоровели 1 621 465 человек, а умерли 36 675 инфицированных.

При этом американский телеканал CNN опубликовал сюжет, в котором утверждает, что официальные власти в России скрывают реальную статистику о коронавирусной болезни в стране. В видео демонстрируется подноготная борьбы с пандемией в РФ: переполненные морги, в которых трупы лежат друг на друге; пациенты, лечащиеся в коридорах больниц; истерика сотрудницы больницы, которой отказывают в госпитализации пожилой женщины и многие другие факты, которые не попадают в официальную информационную повестку страны.

Бывший российский государственный статистик в сюжете рассказал, что реальное количество смертей в России значительно больше, чем показывают официальные власти — не около 30 тысяч, а, скорее, 130 тысяч. По его мнению, правительство умышленно скрывает настоящие цифры, чтобы население чувствовало себя безопаснее.

Примечательно, что в Украине за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Число подтвержденных снизилось уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.

Глава Минздрава Украины Степанов заявил, что с начала пандемии уволилось около 34 тыс. медработников.

А на Фокусе ранее рассказывалось как украинцы умирают от COVID-19 из-за нехватки кислорода, лекарств и мест в больницах.