Около 34 тыс. медиков уволились с начала эпидемии коронавируса. Степанов рассказал, почему

По словам министра здравоохранения, ведомство сможет полностью оценить кадровые потери только в следующем году

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что на данный момент точно посчитать количество медицинских работников, которые уволились с начала эпидемии коронавируса сложно, но их около 34 тысяч. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на данный момент точной информацией по количеству уволившихся, но это около 34 тысяч", – говорит министр.

По его словам, медработники иногда увольняются и переходят в другие медицинские учреждения.

"Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество работников полностью ушли из системы здравоохранения", – рассказал Степанов.

Министр сказал, что необходимо посмотреть, в связи с чем медработники увольняются.

"У нас работа медицинских работников недооценена. Это продолжалось все 29 лет. Наша задача наконец действительно сделать работу медработников оцененной так, как она в том нуждается", – сообщил Максим Степанов.

По его словам, достойная оплата – один из главных факторов для прекращения отъезда медработников за границу. Такие страны, как Польша, Чехия и Германия упрощают процедуру трудоустройства как врачей, так и медицинских сестер, чтобы те могли безбарьерно работать там.

"Именно поэтому мы настаиваем принятии адекватного бюджета на 2021 — чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по запинки отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", — подытожил глава Минздрава.

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Напомним, лечащие пациентов с коронавирусом врачи надеются, что введенный карантин выходного дня приведет к положительным результатам, но оснований для этого пока не видят.