"Не повезу домой умирать": CNN рассказал о реальной ситуации с коронавирусом в России (видео)

Американский телеканал CNN показал, на что похожа перегруженная российская система здравоохранения вне "образцово-показательных" больниц для борьбы с эпидемией коронавируса, куда водят иностранных журналистов.

Телеканал CNN опубликовал сюжет о реальной ситуации с коронавирусом в России. Из сюжета следует, что официальные власти скрывают многие факты, касающиеся болезни и ее последствий для граждан.

"Настоящая картина значительно серьезнее, чем ее показывает российская власть", — говорит журналист в начале сюжета.

В начале видео телеканал показывает официальную версию борьбы с пандемией в стране: Ледовый дворец в Москве, где медики в хорошем снаряжении успешно спасают пациентов.

Однако следом в видео телеканал CNN демонстрирует подноготную борьбы с пандемией в России: переполненные морги, в которых трупы лежат друг на друге; пациенты, лечащиеся в коридорах больниц; истерику сотрудницы больницы, которой отказывают в госпитализации пожилой женщины и многие другие факты, которые не попадают в официальную информационную повестку.

Бывший российский государственный статистик в сюжете рассказал, что реальное количество смертей в стране значительно больше, чем показывают официальные власти — не около 30 тысяч, а, скорее, 130 тысяч. По его мнению, правительство умышленно скрывает настоящие цифры, чтобы население чувствовало себя безопаснее.

Сокращенную версию сюжета телеканал ранее опубликовал на "Ютубе". Осторожно! Видео может содержать шокирующие для некоторых людей сцены.

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В частности, в расследовании CNN использовали видео из больницы в Хакассии, на котором фельдшеру "скорой помощи" отказывают в госпитализации 90-летней бабушки.

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Также CNN использовал ролик из больницы в Томске, пациенты которой лежали прямо в коридорах.

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Согласно официальным данным, по состоянию на 25 ноября в России зафиксировано 2 120 836 случаев коронавируса. Выздоровели 1 621 465 человек, а умерли 36 675 инфицированных. В стране официально зафиксировали 254 смерти от коронавируса на каждый миллион жителей, что меньше, чем на сегодняшний день в Украине.

В Украине на текущий момент обнаружили 647 976 случаев коронавируса, из них 299 358 человек выздоровели. Летальных исходов 11 263. При этом в Украине фиксируют 258 смертей на каждый миллион жителей.

Напомним, за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в Украине было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Поэтому и число заболевших относительно низкое, оно уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.