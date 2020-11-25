Статистика коронавируса в Украине на 25 ноября: 229 летальных случаев

За прошедшие сутки зафиксировано 13 882 новых случая коронавируса.

По состоянию на утро 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 12 287). В частности, заболели 615 медработников и 684 ребенка. За прошедшие сутки зафиксировали 229 смертей из-за коронавируса. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За сутки госпитализировали 1 818 пациентов, выздоровели 8 420 человек. Было проведено 75 396 тестирований, в том числе 45 438 методом ПЦР и 29 958 ИФА-тестов.

За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек, из них 307 778 уже выздоровели, 11 492 случаев закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (980), Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Динамика заболевания по областям:

м. Киев — 62 620 (за сутки +980 новых случаев);

Винницкая область — 15 984 (+326);

Волынская область — 22 516 (+295);

Днепропетровская область — 31 861 (+1 255);

Донецкая область — 20 868 (+370);

Житомирская область — 27 368 (+211);

Закарпатская область — 22 150 (+247);

Запорожская область — 26 328 (+1 086);

Ивано-Франковская область — 33 409 (+583);

Киевская область — 33 262 (+961);

Кировоградская область — 4 557 (+102);

Луганская область — 5 793 (+74);

Львовская область — 42 874 (+824);

Николаевская область — 16 229 (+484);

Одесская область — 39 742 (+976);

Полтавская область — 19 679 (+536);

Ровенская область — 28 860 (+399);

Сумская область — 24 811 (+915);

Тернопольская область — 26 329 (+278);

Харьковская область — 52 538 (+546);

Херсонская область — 9 141 (+272);

Хмельницкая область — 27 114 (+490);

Черкасская область — 19 826 (+788);

Черновицкая область — 32 067 (+357);

Черниговская область — 15 932 (+527).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 23 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,39% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 8 323. Было проведено 35 425 ПЦР-тестов.

Блогер Евгений Истребин отметил, что количество летальных случаев в Украине растет, а количество госпитализаций остается на прежнем уровне.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Для сравнения он опубликовал инфографику с соотношением госпитализаций, реанимаций и летальных случаев в Украине, Франции, Италии и Польше.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на первых "карантинных выходных" ограничения соблюдались "так себе". По его словам, результаты введения карантина выходного дня можно будет увидеть уже через две недели.

А вот Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня уже дает результаты. Отметим, за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в стране было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Поэтому и число заболевших относительно низкое, оно уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.