Статистика коронавируса в Украине на 25 ноября: 229 летальных случаев
За прошедшие сутки зафиксировано 13 882 новых случая коронавируса.
По состоянию на утро 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 12 287). В частности, заболели 615 медработников и 684 ребенка. За прошедшие сутки зафиксировали 229 смертей из-за коронавируса. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За сутки госпитализировали 1 818 пациентов, выздоровели 8 420 человек. Было проведено 75 396 тестирований, в том числе 45 438 методом ПЦР и 29 958 ИФА-тестов.
За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек, из них 307 778 уже выздоровели, 11 492 случаев закончились летально.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (980), Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
Динамика заболевания по областям:
м. Киев — 62 620 (за сутки +980 новых случаев);
Винницкая область — 15 984 (+326);
Волынская область — 22 516 (+295);
Днепропетровская область — 31 861 (+1 255);
Донецкая область — 20 868 (+370);
Житомирская область — 27 368 (+211);
Закарпатская область — 22 150 (+247);
Запорожская область — 26 328 (+1 086);
Ивано-Франковская область — 33 409 (+583);
Киевская область — 33 262 (+961);
Кировоградская область — 4 557 (+102);
Луганская область — 5 793 (+74);
Львовская область — 42 874 (+824);
Николаевская область — 16 229 (+484);
Одесская область — 39 742 (+976);
Полтавская область — 19 679 (+536);
Ровенская область — 28 860 (+399);
Сумская область — 24 811 (+915);
Тернопольская область — 26 329 (+278);
Харьковская область — 52 538 (+546);
Херсонская область — 9 141 (+272);
Хмельницкая область — 27 114 (+490);
Черкасская область — 19 826 (+788);
Черновицкая область — 32 067 (+357);
Черниговская область — 15 932 (+527).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 23 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,39% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 8 323. Было проведено 35 425 ПЦР-тестов.
Блогер Евгений Истребин отметил, что количество летальных случаев в Украине растет, а количество госпитализаций остается на прежнем уровне.
Для сравнения он опубликовал инфографику с соотношением госпитализаций, реанимаций и летальных случаев в Украине, Франции, Италии и Польше.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на первых "карантинных выходных" ограничения соблюдались "так себе". По его словам, результаты введения карантина выходного дня можно будет увидеть уже через две недели.
А вот Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня уже дает результаты. Отметим, за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в стране было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Поэтому и число заболевших относительно низкое, оно уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.