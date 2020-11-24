Статистика коронавируса в Украине на 24 ноября: за сутки госпитализировали более 1,4 тысяч человек

За прошедшие сутки подтвердилось 12 287 новых случаев коронавируса. Умерли 188 человек.

По состоянию на утро 24 ноября в Украине зафиксировано 12 287 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 10 945). В частности, заболело 570 медработников и 533 ребенка. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За сутки из-за коронавируса умерли 188 человек, госпитализировали 1 403 пациентов, выздоровели 8 298 человек. Было проведено 61 567 тестирований, в том числе 35 425 методом ПЦР и 26 142 ИФА-теста.

За все время пандемии в Украине заболели 647 976 человек, из них 299 358 уже выздоровели, 11 263 случаев закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Динамика заболевания по областям:

г. Киев — 61 640 случаев (за сутки +1 422 новых случаев);

Винницкая область — 15 658 (+182);

Волынская область — 22 221 (+357);

Днепропетровская область — 30 606 (+952);

Донецкая область — 20 498 (+236);

Житомирская область — 27 157 (+191);

Закарпатская область — 21 903 (+356);

Запорожская область — 25 242 (+800);

Ивано-Франковская область — 32 826 (+530);

Киевская область — 32 301 (+1 089);

Кировоградская область — 4 455 (+97);

Луганская область — 5 719 (+40);

Львовская область — 42 050 (+771);

Николаевская область — 15 745 (+425);

Одесская область — 38 766 (+865);

Полтавская область — 19 143 (+586);

Ровенская область — 28 461 (+267);

Сумская область — 23 896 (+729);

Тернопольская область — 26 051 (+238);

Харьковская область — 51 992 (+355);

Херсонская область — 8 869 (+165);

Хмельницкая область — 26 624 (+194);

Черкасская область — 19 038 (+746);

Черновицкая область — 31 710 (+341);

Черниговская область — 15 405 (+344).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 22 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 41,26% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 6 878. Было проведено 25 253 ПЦР-тестов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на первых "карантинных выходных" ограничения соблюдались "так себе". По его словам, результаты введения карантина выходного дня можно будет увидеть уже через две недели.

А вот Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня уже дает результаты. Отметим, за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в стране было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Поэтому и число заболевших относительно низкое, оно уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.