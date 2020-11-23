Статистика коронавируса в Украине на 23 ноября: почти 11 тысяч новых случаев

Зафиксировано 10 945 новых случаев COVID-19. С диагнозом "коронавирус" госпитализировали 1 165 человек.

По состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 12 079 человек). В частности, заболело 447 медработников и 491 ребенок. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За сутки было госпитализировано 1 165 человек, выздоровели 4 143 человека. Летальных случаев в стране зафиксировано 124. За сутки было проведено 28 374 тестирований, из которых 25 253 методом ПЦР, а еще 3 121 – ИФА.

За все время пандемии в Украине заболели 635 689 человек, выздоровели – 291 060 человек, а летальных случаев было зафиксировано 11 075.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Динамика заболевания по областям:

г. Киев — 60 218 случаев (за сутки +1 212 новых случаев);

Винницкая область — 15 476 (+162);

Волынская область — 21 864 (+408);

Днепропетровская область — 29 654 (+1 093);

Донецкая область — 20 262 (+236);

Житомирская область — 26 966 (+812);

Закарпатская область — 21 538 (+170);

Запорожская область — 24 442 (+642);

Ивано-Франковская область — 32 296 (+437);

Киевская область — 31 212 (+870);

Кировоградская область — 4 358 (+100);

Луганская область — 5 679 (+13);

Львовская область — 41 279 (+400);

Николаевская область — 15 320 (+363);

Одесская область — 37 901 (+536);

Полтавская область — 18 557 (+314);

Ровенская область — 28 194 (+282);

Сумская область — 23 167 (+555);

Тернопольская область — 25 813 (+247);

Харьковская область — 51 637 (+239);

Херсонская область — 8 704 (+155);

Хмельницкая область — 26 430 (+203);

Черкасская область — 18 292 (+544);

Черновицкая область — 31 369 (+335);

Черниговская область — 15 061 (+617).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 21 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 35,35% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 9 467. Было проведено 27 998 ПЦР-тестов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на первых "карантинных выходных" ограничения соблюдались "так себе". По его словам, результаты введения карантина выходного дня можно будет увидеть уже через две недели. Также он добавил, что план ужесточения карантина в Украине разрабатывается, но он будет введен только в том случае, если не сработает карантин выходного дня.