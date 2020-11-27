Локдаун сведет заражение коронавирусом к нулю, – Степанов

Эффективность карантина выходного дня в Минздраве еще оценивают, но видят предпосылки для введения строгих ограничений.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19. Об этом он сообщил на брифинге.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, практически ее можно свести к нулю", — говорит министр.

По его словам, существуют предпосылки для введения жесткого карантина: эпидемиологическая ситуация и нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники.

Сейчас в Минздраве, по словам министра, рассматривают различные варианты реагирования на ситуацию.

Степанов говорит, что эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе.

"Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина — уменьшение динамики заболеваемости на COVID-19", — рассказал Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября в Украине зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 331). Это новый антирекорд суточного прироста за период пандемии.