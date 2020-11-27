Статистика коронавируса в Украине на 27 ноября: снова антирекорд - 16 218 случаев

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 192 человека.

По состоянию на утро 27 ноября в Украине зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 331). Это новый антирекорд суточного прироста за период пандемии. В частности, заболели 655 медработников и 666 детей. За сутки умерли 192 человека. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За сутки было госпитализировано 2 069 человек, выздоровели 8 843 человека. Было проведено 72 789 тестирований, в том числе 46 005 методом ПЦР и 26 784 ИФА-теста.

За все время пандемии в Украине заболели 693 407 человек, из них 326 238 уже выздоровели, 11 909 случаев закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 773), г. Киев (1 520), Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Динамика заболевания по областям:

г. Киев — 65 539 (за прошедшие сутки +1 520 новых случаев);

Винницкая область — 16 710 (+340);

Волынская область — 23 273 (+367);

Днепропетровская область — 34 888 (+1 773);

Донецкая область — 21 786 (+442);

Житомирская область — 28 481 (+555);

Закарпатская область — 22 748 (+323);

Запорожская область — 28 229 (+1 003);

Ивано-Франковская область — 34 696 (+651);

Киевская область — 35 235 (+994);

Кировоградская область — 4 824 (+118);

Луганская область — 6 061 (+136);

Львовская область — 44 509 (+898);

Николаевская область — 17 167 (+436);

Одесская область — 41 501 (+966);

Полтавская область — 20 701 (+497);

Ровенская область — 29 875 (+555);

Сумская область — 26 590 (+928);

Тернопольская область — 27 050 (+298);

Харьковская область — 54 028 (+595);

Херсонская область — 9 633 (+288);

Хмельницкая область — 28 350 (+647);

Черкасская область — 21 402 (+734);

Черновицкая область — 33 018 (+526);

Черниговская область — 17 113 (+628).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 25 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 37,3% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16 215. Было проведено 49 323 ПЦР-теста.

Примечательно, что в Украине за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Число подтвержденных уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.

А по состоянию на утро 25 ноября Украина опередила Россию по количеству заражений и смертей от COVID-19 на 1 млн жителей.