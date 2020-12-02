Кабмин не продлил карантин выходного дня

На выходные и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект, но продлевать его не будут. Об этом он сообщил на заседании Кабмина.

"Мы получили позитивный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", — заявил премьер.

По его словам, в выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.

"На выходные и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны", — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.