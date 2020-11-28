Статистика коронавируса в Украине на 28 ноября: очередной антирекорд – 16 294 случая

В Украине количество заразившихся COVID-19 превысило 700 тысяч человек.

По состоянию на утро 28 ноября в Украине зафиксировано 16 294 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 16 218). Это новый антирекорд суточного прироста за период эпидемии. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Среди выявленных за сутки инфицированных 689 детей и 631 медработник.

За прошедшие сутки было госпитализировано 1639 человек, умерли 184 человека, выздоровели – 8897. Было проведено 67 348 тестирований, из них 43 458 методом полимеразной цепной реакции, 23 890 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заразились 709 701 человек, выздоровели 335 135, скончалось 12 093 больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Динамика заболевания по областям:

– Киев – 67278 (+1 739);

– Винницкая – 17051 (+628);

– Волынская – 23656 (+383);

– Днепропетровская – 36487 (+1 599);

– Донецкая – 22210 (+424);

– Житомирская – 29 098 (+617);

– Закарпатская – 22 974 (+226);

– Запорожская – 29 296 (+1 067);

– Ивано-Франковская – 35374 (+678);

– Киевская – 36214 (+979);

– Кировоградская – 4941 (+117);

– Луганская – 6185 (+124);

– Львовская – 45052 (+543);

– Николаевская – 17710 (+543);

– Одесская – 42851 (+1 350);

– Полтавская – 21490 (+789);

– Ровенская – 30430 (+555);

– Сумская – 27603 (+1 013);

– Тернопольская – 27425 (+375);

– Харьковская – 54517 (+489);

– Херсонская – 9845 (+212);

– Хмельницкая – 28917 (+567);

– Черкасская – 22 053 (+651);

– Черновицкая – 33 291 (+273);

– Черниговская – 17 753 (640).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 26 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 41, 63% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 17 534. Было проведено 46 005 ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность развертывания восьми госпитальных баз в Киевской области.