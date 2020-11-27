Восемь новых госпитальных баз может появиться в Киевской области

Число коек для ковидных больных может вырасти на 50%. О подведении к ним кислорода не сообщается.

Министерство здравоохранения рассматривает возможность развертывания восьми госпитальных баз в Киевской области. Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу, сообщили в Киевской ОГА.

Речь идет о том, что еще 8 больниц будут включены в список, принимающих больных с ковидом.

Сейчас в области 23 такие больницы, они имеют 2185 койко-мест.

По состоянию на 27 ноября койки в области загружены ковидыми больными на 55,7%, а стационарное лечение получают 1217 пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 ноября заявил, что ситуация с количеством койко-мест в украинских больницах для инфицированных коронавирусом является напряженной, но контролируемой. По его словам, на текущий момент заняты 49,9% из доступных коек.

26 ноября "24 канал" опубликовал ответ на их запрос в Минздрав, согласно которому из 53 445 коек к кислороду были подключены 27 482.

Заболевшие — даже те, кто смог попасть в больницу — иногда остаются без кислорода. Такие выводы можно сделать из сообщений в соцсетях сотрудников скорой помощи, волонтеров и пациентов, пытающихся попасть в больницу. Как объяснял врач скорой помощи Феликс Лидерман, столичные больницы больше не госпитализируют больных коронавирусом с нормальным уровнем кислорода в крови.