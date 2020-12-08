Харьковская компания "Биолек" опровергла информацию о производстве российской вакцины от COVID-19

В правоохранительных органах Харьковской области сведения о возможном производстве "Спутника V" в Украине назвали "дезинформацией со стороны России".

На сайте харьковской компании "Биолек" появилось сообщение, в котором от имени администрации сети были опровергнуты слухи по поводу того, что на предприятии якобы будут производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"На текущий момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий касательно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании", — заявили в "Биолеке".

В администрации компании отметили, что они функционируют исключительно в соответствии с законодательством Украины, согласно которому производство препаратов возможно только при условии их государственной регистрации.

"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине", — сообщили в компании.

А агентство "Укринформ" опубликовало часть разговора с неназванным сотрудником правоохранительных органов Харьковской области, который заявил, что они провели проверку в отношении возможного производства российской вакцины в харьковской компании и "не нашли подтверждения этой информации". Источник добавил, что силовики пообщались с представителями компании "Биолек" и убедились, что сведения о возможном производстве "Спутника V" в Украине являются "дезинформацией со стороны России".

Отметим, 8 декабря СМИ со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций сообщили о готовности производителя вакцины "Спутник V" изготовлять препарат на территории Украины. По их информации, этот вопрос обсуждался на встрече гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева и главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. В РФПИ заявили, что компания "Биолек" уже якобы наладила выпуск готовой формы "Спутника V".

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V" и отметил, что готов стать первым подопытным: "Когда вакцина прибудет, я сделаю себе инъекцию публично. Экспериментируйте на мне, все нормально".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний. "Что касается российской вакцины, то в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, сейчас проходит только третья стадия клинических испытаний. Еще раз повторю: пока не проведена третья стадия клинических испытаний, на мой взгляд , говорить не о чем", — сказал он.