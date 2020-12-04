"Говорить не о чем". Степанов высказался о поставках российской вакцины в Украину

По словам министра, сейчас в мире нет данных о прохождении российской вакциной третьей стадии клинических испытаний.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний. Об этом он сообщил на заседании Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

"На территории Украины мы можем использовать только те вакцины, которые безопасны. Безопасными являются вакцины, прошедшие все стадии клинические испытания, в том числе третью стадию, которая наиболее масштабная и предусматривает вакцинацию десятков тысячи людей. Эти данные публикуются на ресурсах ВОЗ. Мы будем закупать исключительно те вакцины, которые преквалифицированы ВОЗ", — сказал он.

По данным Степанова, пока нет результатов об успешности третьей стадии испытаний российской вакцины, говорить о ней не стоит.

"Что касается российской вакцины, то в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, сейчас проходит только третья стадия клинических испытаний. Еще раз повторю: пока не проведена третья стадия клинических испытаний, на мой взгляд , говорить не о чем", — сказал он.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса COVID-19 в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.