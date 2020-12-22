Минздрав утвердил план вакцинации от COVID-19: кто получит прививку в первую очередь

Документом предусмотрены четыре этапа вакцинации.

Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали План вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте ЦОЗ.

Цель этого плана – в течение 2021-2022 года иммунизировать от COVID-19 не мене половины населения Украины, а это – 20 миллионов человек.

И. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин подчеркнул, что вакцинация будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Она также не помешает проведению вакцинации в соответствии с Календарем прививок.

В Минздраве подчеркнули, что план иммунизации будет гибким. Обновлять его собираются каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. В частности, будет постоянно подаваться свежая информация об этапах разработки вакцин, квалификационных и регистрационных процедурах, поставках вакцин.

Базовой же частью документа являются цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывания мобильных бригад. Изменения сюда внесут только в случае получения кардинально новой информации.

Планом утверждены четыре этапа вакцинации населения:

1) январь-апрель 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

2) апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

3) июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

4) сентябрь 2021 — март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Фото: МОЗ

Вакцинацию будут проводить мобильные бригады по иммунизации. Прививку также можно будет сделать на базе имеющихся пунктов или во временных центрах вакцинации.

Для вакцинации на неподконтрольной Украине территории также будет разработан и утвержден отдельный план.

Уже в первом квартале 2021 года в Минздраве рассчитывают получить вакцину и сразу же планируют привить врачей и медперсонал в "коронавирусных" стационарах.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину против коронавируса.