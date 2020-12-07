МИД: Украина не окажется в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19

Кулеба считает, что пока рано говорить о конкретных датах вакцинирования украинцев.

Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину против коронавируса. Такое мнение выразил глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

"Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех – президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах – все над этим работаем, ищем, договариваемся", – рассказал министр.

Кулеба отметил, что Минздраву помогли в начале пандемии присоединиться к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX.

Кроме того, проводятся консультации с властями США, Германии, чтобы этот вопрос был решен позитивно.

По словам Кулебы, пока рано говорить о конкретных датах вакцинирования украинцев.

"Не останемся (в конце очереди, – ред.) и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX, и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", – заверил Кулеба.

Тем временем глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что массовая вакцинация украинцев против коронавируса начнется не раньше июня-июля 2021 года.

Также Комиссаренко уточнил, что в Украине вакцина появится в начале второго квартала 2021 года.

"Главное – не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику для того, чтобы ее провести правильно", – добавил академик.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.