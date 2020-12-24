Минздрав получил дополнительно 1,3 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса

В госбюджете-2021 на закупку вакцин выделено 2,6 млрд грн.

Кабинет министров 23 декабря выделил 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса. Средства направлены Министерству здравоохранения.

Эти средства появились в результате экономии по другим статьям расходов госбюджета-2020.

Напомним, Игорь Кузин, исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья, говорил, что вакцину от коронавируса обычные украинские аптеки смогут получить не раньше осени 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 декабря заявил, что приоритетными группами населения для вакцинации от коронавируса должны быть люди, которые входят в группы риска по профессиональному признаку (медицинские работники, педагоги, работники Нацполиции), а также группы риска по возрасту и состоянию здоровья. Он добавил, что также обязательной для вакцинации должна быть группа риска по возрасту и по состоянию здоровья. Это люди старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

В ноябре главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что одна доза вакцины обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы, то есть придется заплатить до 400 грн.

Ранее Степанов заявлял, что около 20% украинцев смогут получить препарат полностью бесплатно. Вакцину предоставят в рамках глобального механизма по доступу к вакцине от коронавируса COVAX.

В госбюджете на 2021 год заложили 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. В Национальной службе здоровья говорили, что этих денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нуждается в 40 млн доз вакцины, чтобы привить 23 млн граждан согласно плану вакцинации.