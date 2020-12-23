Минздрав планирует вакцинировать до 23 млн украинцев, – Ляшко

Для этого необходимо получить 40 млн доз вакцины.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нуждается в 40 млн доз вакцины, чтобы привить 23 млн граждан согласно плану вакцинации.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

"Нам нужно охватить 23 млн населения. Я понимаю, что для этого нам будут нужны 40 млн доз… Мы начинаем уже подготовку самих прививочных кабинетов и мобильных бригад. И так у нас прописано к I кварталу 2022 года – за этот период мы готовы и сможем… охватить прививками 23 млн населения", – сказал Ляшко.

Он сообщил, что на закупку вакцин бюджете-2021 заложены 2,6 миллиарда гривен. Помимо этого, по словам санврача, Украина гарантированно получит 8 миллионов бесплатных доз препарата в рамках инициативы COVAX. Правительство также ведет переговоры о выделении еще дополнительных 8 миллионов доз, чтобы довести это число до 16 млн.

Главный санитарный врач рекомендует опираться на вакцины, которые могут храниться при температуре от +2°C до +8°C. К таким вакцинам, в частности, относится AstraZeneca, которая является вероятным кандидатом на получение Украиной в рамках COVAX.

COVAX – это глобальная инициатива, направленная на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Инициатива предусматривает, что вакцину, в первую очередь, получат группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.