Шмыгаль не исключает, что Украина может отказаться от китайской вакцины от COVID-19

По словам главы правительства, препарата CoronaVac в Украине не будет, если тот не будет зарегистрирован в соответствии с международными правилами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что Минздрав Украины может отказаться от закупки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac, если та не будет соответствовать международным правилам регистрации.

"Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, зарегистрированные в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", — сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина провела переговоры со всеми известными производителями вакцин, чьи препараты успешно прошли как минимум по две стадии испытаний и находятся на третьей.

Отметим, последние испытания препарата от Sinovac в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.

Ранее Фокус рассказывал рассказывал обо всем, что стоит знать о китайской вакцине от коронавируса.

Напомним, во время того же эфира на телеканале "1+1" Шмыгаль заявил, что некотоыре карантинные ограничения в Украине будут актуальными до конца 2021 года.