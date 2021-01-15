Маски и мытье рук до конца года: Шмыгаль рассказал о судьбе карантина

По словам премьера, в феврале-марте ожидаются поставки вакцины в Украину, но карантин с нами надолго.

Ношение маски, мытье рук и социальная дистанция останутся актуальными мерами до конца 2021 года.

Об этом заявил в эфире "Сніданку з 1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, рассказывая, планирует ли власть продлевать карантин в стране.

В частности, на вопрос "надо ли продлевать карантин", глава правительства ответил: "Господин министр (глава Минздрава Максим Степанов, − ред.) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин (январский локдаун, − ред.) позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников".

По его словам, в феврале-марте ожидаются поставки вакцины в Украину, которая станет "моральным облегчением".

"Ношение маски, мытье рук, социальная дистанция − это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года", − добавил Шмыгаль.

Он также уточнил, что Украина уже подписала все необходимые для получения вакцины от коронавируса документы в рамках инициативы COVAX.

Напомним, 8 января, в Украине начался новый локдаун. СМИ сообщили, что карантинные ограничения в Украине будут сохраняться на протяжении всего 2021 года.