СМИ: Украина в феврале получит вакцину от COVID-19, скорее всего, Pfizer – Ляшко

По словам замминистра, будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.

В феврале 2021 года в рамках программы COVAX Украина может получить мРНК вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов по Цельсию.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет LB.ua.

Он напомнил, что 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК вакцину, поскольку COVAX готов в ближайшее время доставить нам 100 тысяч доз. Уже 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Препаратом может быть разработка компаний Pfizer и BioNTech.

"Или Moderna, еще точно не известно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", – отметил Ляшко.

По его словам, в рамках COVAX будут поступать и другие продукты. В частности, эта инициатива позволит обеспечить поставку в Украину препарата AstraZeneca, исследования которого показали более низкую эффективность, чем Pfizer (в среднем 70%).

По словам Ляшко, в феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации.

"Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки. Уже 15 января у нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предыдущий тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады", – заверил он.

Он также заверил, что Украина ничем не рискует в случае с закупленной в Китае вакциной от компании Sinovac, эффективность которой исследования в Бразилии показали на уровне 50,38%. Украина согласилась закупить этот препарат при эффективности от 70%.

Отметим, в настоящее время Украина гарантировала получение 8 млн доз вакцины в рамках проекта ВОЗ COVAX. Пока точно неизвестно, какие вакцины поступят. Однако главсанврач Ляшко ранее уже перечислял возможные варианты, среди них была вакцина Pfizer/BioNTech.