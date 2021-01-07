Украина в ближайшее время может получить мРНК вакцину от коронавируса, – Ляшко

Мировой спрос на вакцины мРНК сейчас немного превышает возможности их производства.

В рамках механизма COVAX Украина может получить мРНК вакцину от COVID-19 в ближайшее время. Об этом написал в Facebook главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну мРНК вакцины уже в ближайшее время", – сообщил он.

Ляшко не называет имя производителя вакцины. В настоящее время в разных странах одобрены только две мРНК вакцины: Pfizer и Moderna. Начато одобрение вакцины AstraZeneca, но она использует для выработки иммунитета не РНК, а ДНК. Объемы производства вакцин Pfizer и Moderna пока не удовлетворяют спрос. Поэтому непонятно, какая вакцина может быть поставлена в Украину, да еще и в короткий срок.

Ранее сообщалось, что через COVAX Украина имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.

30 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило, что заключен договор на поставку 1,91 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

Китайская вакцина создана по давно применяемой технологии. Это так называемая инактивированная вакцина, то есть построенная на убитых или ослабленных вирусах.

Вакцины мРНК (м – матричная) относятся к новому поколению препаратов. В них нет вируса ни в каком виде, поэтому в этом отношении они безопасны. Они содержат фрагмент генетического материала коронавируса – информационную РНК, кодирующую шиповидный белок вируса. Поэтому мРНК вакцина – это некая генетическая инструкция, которая учит организм человека эти белки выделять, а заодно вырабатывать защитные антитела, чтобы побороть возбудитель, с которым он может столкнуться.

Напомним, специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса.