Украина и 66 других бедных стран не получат вакцину в 2021 году, — исследование

Согласно исследованию, страны с 14% населения мира скупили 53% доз наиболее многообещающих вакцин.

В почти 70 странах мира с низким уровнем доходов 9 из 10 жителей не получат вакцину от коронавируса в следующем году. Об этом сообщает The Guardian.

Такие данные опубликовала международная группа People’s Vaccine Alliance, в которую входят Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam. По их мнению, подобная ситуация сложилась из-за того, что большинство наиболее эффективных вакцин скупили страны Запада.

Организация предупреждает, что богатые страны с 14% населения мира закупили 53% наиболее многообещающих вакцин. Например, Канада закупила больше доз на душу населения, чем остальные – этого будет достаточно, чтобы вакцинировать каждого канадца 5 раз.

"Никто не должен быть лишен возможности получить жизненно важную вакцину из-за страны, в которой он живет, или количества денег в его кармане. Но если ситуация кардинально не изменится, миллиарды людей во всем мире не получат безопасную и эффективную вакцину в ближайшие годы", – говорит менеджер по политике здравоохранения Oxfam Анна Марриотт.

Почти все поставки вакцины Pfizer/BioNTech пойдут в богатые страны – 96% доз были закуплены Западом. Вакцина Moderna, эффективность которой 95%, также была почти полностью раскуплена богатыми странами. Цены на обе вакцины высоки, и доступ к ним для стран с низким уровнем дохода будет затруднен из-за сверхнизких температур, при которых должны храниться препараты.

В это же время, вакцина Оксфордского университета/AstraZeneca, эффективность которой составляет 70%, стабильна при стандартной температуре холодильника, а цена на нее более низкая. Производители заявляют, что 64% доз вакцины будет направлено в развивающиеся страны. Международные организации приветствуют такое решение, но отмечают, что одна компания не сможет обеспечить весь мир. Максимум, который сможет охватить Oxford/AstraZeneca в следующем году, составляет 18% населения мира.

В своем исследовании People’s Vaccine Alliance использовал данные научно-аналитической компании Airfinity для анализа глобальных сделок с 8 ведущими производителями вакцин. Как оказалось, 67 стран с низким и ниже среднего доходом рискуют получить вакцины в последнюю очередь. 5 из 67 стран – Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина, зафиксировали почти 1,5 млн случаев заболевания коронавирусом, отмечают авторы исследования.

Организация предлагает производителям вакцин против COVID-19 делиться своими технологиями и интеллектуальной собственностью через ВОЗ. Это позволило бы производить миллиарды доз по низким ценам для развивающихся стран. По их словам, компании AstraZeneca/Oxford, Moderna и Pfizer/BioNTech получили более 5 млрд долларов государственного финансирования на разработку вакцины, а это означает, что они обязаны действовать в интересах мировой общественности.

"Богатые страны имеют достаточно доз, чтобы вакцинировать всех по три раза, в то время как бедные страны не имеют достаточно доз, чтобы охватить медицинских работников и людей из группы риска", – говорит представитель People’s Vaccine Alliance Мохга Камаль Янни.

"Существующая система, при которой фармацевтические корпорации используют государственное финансирование для исследований, но сохраняют исключительные права и держат свои технологии в секрете для увеличения прибыли, может стоить многих жизней, – подытожил эксперт.

Глава Amnesty International по вопросам экономической и социальной справедливости Стив Кокберн считает, что богатые страны не имеют права действовать подобным образом.

"Накопление вакцин подрывает глобальные усилия по обеспечению защиты от COVID-19 всех и везде. Богатые страны имеют четкие обязательства в области прав человека не только воздерживаться от подобных действий, которые препятствуют доступу к вакцинам в других странах, но также сотрудничать и оказывать помощь странам, которые в этом нуждаются", – отметил Кокберн.