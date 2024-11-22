Если военнообязанный дважды проигнорировал явку в ТЦК, в Реестр будут внесены данные о том, что он находится в розыске. Что будет происходить в дальнейшем и какие финансовые санкции предусмотрены за игнорирование воинской обязанности, Фокус выяснил подробно.

В Украине военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации, могут лишить некоторых прав. За уклонение от призыва предусмотрены административные и уголовные санкции. Среди основных наказаний: закрытие выезда или аннулирование загранпаспорта, лишение права на управление транспортом, за систематическое уклонение от мобилизации предусмотрен штраф или заключение до 5 лет. Фокус также узнал, блокируют ли нарушителям счета в банках и как поступать дальше для получения доступа к своим средствам.

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Блокировка счетов как метод воздействия: с чего все начинается

В Украине значительно усилилось внимание к финансовым операциям лиц, уклоняющихся от призыва.

"Блокировка счетов — это один из методов, которым государство пытается влиять на уклонистов. Однако не всегда этот процесс является четким и прозрачным, что вызывает вопросы среди граждан. Важно понять, при каких обстоятельствах могут заблокировать счета, что делать в таком случае и как их разблокировать", — отмечает в комментарии Фокусу юрист АО "Виннер Партнерс" Фатима Гюлалиева.

Блокировка счетов — это один из методов, которым государство пытается влиять на уклонистов. Однако не всегда этот процесс является четким и прозрачным, что вызывает вопросы среди граждан

За игнорирование обязанности (за неявку в ТЦК по повестке) в отношении военнообязанного составляют протокол об административном правонарушении и в дальнейшем ему выписывают штраф. И хотя точных статистических данных по блокировкам счетов военнообязанных банки пока не предоставляют, однако уже открыт ряд административных производств по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета).

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Блокировка счетов — не сразу: как штрафуют за нарушение воинского учета

Согласно закону, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение следующих санкций:

штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн);

повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 грн);

совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, в особый период влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 -25500 грн).

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"Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. Эти штрафы смогут назначать и заочно, без составления протокола. Любая задолженность, которая была у лица, определенная решением суда и не выполненная в установленном порядке, будет взыскана. Поэтому лучше сразу оплатить штраф", — предупреждает Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль"

Государственная исполнительная служба имеет автоматизированную систему исполнительных производств (АСИП). Поэтому после открытия исполнительного производства и внесения сведений о лице в реестр должников, эта система автоматически находит его счета в банках, и тогда на них накладывается арест.

Государственная исполнительная служба имеет автоматизированную систему исполнительных производств. Поэтому после открытия исполнительного производства и внесения сведений о лице в реестр должников

Сегодня, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине, должники, на средства которых наложен арест, могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму в размере, который в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, — это 13 400 грн. То есть такая сумма будет доступна к пользованию должникам, которые не будут платить выписанные штрафы.

Если счет заблокировали, об этом легко узнать Фото: unsplash.com

Если не уплатить штраф: как действует исполнительная служба

Если проигнорировать штраф от ТЦК и СП, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу, а данные о нём внесут в Единый реестр должников. Постановление направляют для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства, работы или по местонахождению имущества должника.

Исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и банковских счетов. Счета арестовываются автоматически, тем временем, на имущество ограничений не накладывают. Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом, и по закону, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество. Затем такое имущество может быть реализовано на аукционе СЕТАМ.

Граждане узнают о наличии задолженности именно вследствие блокировки счетов Фото: Из открытых источников

Блокировка счетов: как узнать об этом

Узнать, что ваш счет заблокирован, можно несколькими способами:

SMS или e-mail уведомление от банка. Обычно банк присылает уведомление о временном ограничении доступа к счету или об отказе в операциях — такое уведомление может прийти и в приложении банка;

неудача при попытке осуществить операцию. Когда вы пытаетесь перевести средства или снять наличные с банкомата, система может вывести сообщение об отказе из-за блокировки;

официальное предупреждение от органов власти. В некоторых случаях, когда решение о блокировке счета принимается на основании правовых норм, лицо получает официальное уведомление об этом от правоохранителей или через суд.

Наличие задолженности по исполнительному производству является основанием для блокировки банковских счетов

"Наличие задолженности по исполнительному производству является основанием для блокировки банковских счетов. Граждане узнают о наличии задолженности именно в результате блокировки счета и, если не согласны с суммой задолженности, могут ее обжаловать в судебном порядке. В этом случае важным является соблюдение сроков обжалования. Арест может быть наложен на счет любого типа — карточный, депозитный, текущий и тому подобное. Что касается списания средств с арестованного счета, то это зависит только от действий исполнителя — он формирует в банк дополнительное требование о списании той суммы, которая значится в исполнительном производстве", — говорит Анна Даниэль.

Штраф от ТЦК и СП — юрист рассказал о следующих действиях Фото: Чернівецький промінь

Как разблокировать свои счета: пошаговая инструкция

Юристы советуют: если вы обнаружили, что ваш счет заблокирован, следует действовать быстро, чтобы разобраться в причине и снять блокировку.

Сперва нужно проверить статус счета. Для этого обратитесь в банк, с помощью онлайн-банкинга или обращения в отделение. Если вам пришло сообщение от банка, внимательно ознакомьтесь с деталями. Если вы не получили информацию о блокировке через банк, обратитесь в органы власти. Если блокировка счета произошла из-за уклонения от мобилизации, это, вероятно, отображается в государственных реестрах. В 2024 году был значительно усилен контроль за лицами, уклоняющимися от службы, через специальные реестры, куда могут быть внесены данные о таких лицах. В случае неудачного выяснения причины блокировки, важно обратиться к адвокату, который поможет выяснить, есть ли решение суда, приказ или другие правовые документы, которые подтверждают блокировку. Блокировка связана с уклонением от мобилизации? Тогда нужно выяснить, почему лицо внесено в списки лиц, уклоняющихся от мобилизации. В 2024 году было много случаев, когда лица случайно попадали в эти реестры из-за ошибок в документах. В таких случаях нужно обращаться в ТЦК и СП для проверки информации. Если ситуация выяснена и блокировка была необоснованной, необходимо подать письменное заявление в банк с просьбой снять блокировку. Важно привести аргументы, подкрепленные документами (справки из ТЦК, медицинские документы или судебные решения). Если блокировка произошла из-за фактического уклонения от военной службы, необходимо сначала оплатить задолженность, а затем осуществить обновление данных в приложении "Резерв+". Если есть повестка, необходимо приехать в местную ТЦК и СП. Банк должен разблокировать счет, получив от исполнительной службы данные об уплате долга. Ускорить разблокировку можно, самостоятельно отправив исполнителю, который ведет ваше дело, скриншот платежа или фото платежной квитанции (подтверждение уплаты штрафа).

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Чтобы военнообязанному избежать блокировки счетов и штрафов, юрист Фатима Гюлалиева советует прежде всего регулярно проверять свой статус в реестрах мобилизации (приложение "Резерв+"), особенно если лицо сменило место жительства или проживает за границей.

"Не игнорируйте повестки, если вы получили повестку, следите за указаниями военкомата. И предоставляйте банкам актуальную информацию о своем местонахождении и статусе", — советует Фатима Гюлалиева.