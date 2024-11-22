Якщо військовозобов’язаний двічі проігнорував явку до ТЦК, до Реєстру будуть внесені дані про те, що він перебуває у розшуку. Що відбуватиметься надалі та які фінансові санкції передбачені за подальше ігнорування військового обов’язку, Фокус з'ясував детально.

В Україні військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, можуть позбавити деяких прав. За ухилення від призову передбачено адміністративні та кримінальні санкції. Серед основних покарань: закриття виїзду або анулювання закордонного паспорта, позбавлення права на керування транспортом, за систематичне ухилення від мобілізації передбачений штраф або ув'язнення до 5 років. Фокус також дізнався, чи блокують порушникам рахунки в банках та як чинити далі для отримання доступу до своїх коштів.

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Блокування рахунків як метод впливу: з чого все починається

В Україні значно посилилася увага до фінансових операцій осіб, які ухиляються від призову.

"Блокування рахунків — це один із методів, яким держава намагається впливати на ухилянтів. Однак не завжди цей процес є чітким та прозорим, що викликає питання серед громадян. Важливо зрозуміти, за яких обставин можуть заблокувати рахунки, що робити в такому випадку та як їх розблокувати", — наголошує у коментарі Фокусу юристка АО "Віннер Партнерс" Фатима Гюлалієва.

Блокування рахунків — це один із методів, яким держава намагається впливати на ухилянтів. Однак не завжди цей процес є чітким та прозорим, що викликає питання серед громадян

За ігнорування обов’язку (за неявку до ТЦК за повісткою) щодо військовозобов'язаного складають протокол про адміністративне правопорушення і в подальшому йому виписують штраф. І хоча точних статистичних даних щодо блокувань рахунків військовозобов’язаних банки поки не надають, однак вже відкрито низку адміністративних проваджень за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку).

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Блокування рахунків — не одразу: як штрафують за порушення військового обліку

Згідно із законом, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення наступних санкцій:

штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн);

повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-8500 грн);

вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, в особливий період тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 -25500 грн).

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"Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. Ці штрафи зможуть призначати і заочно, без складання протоколу. Будь-яка заборгованість, яка була у особи, визначена рішенням суду і не виконана в установленому порядку, буде стягнута. Тому краще одразу сплатити штраф", — попереджає Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель"

Державна виконавча служба має автоматизовану систему виконавчих проваджень (АСВП). Тому після відкриття виконавчого провадження та внесення відомостей про особу до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить її рахунки в банках, і тоді на них накладається арешт.

Державна виконавча служба має автоматизовану систему виконавчих проваджень. Тому після відкриття виконавчого провадження та внесення відомостей про особу до реєстру боржників

Сьогодні, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, боржники, на кошти яких накладено арешт, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня, — це 13 400 грн. Тобто така сума буде доступна до користування боржникам, які не сплачуватимуть виписані штрафи.

Якщо рахунок заблокували, про це легко дізнатися Фото: unsplash.com

Якщо не сплатити штраф: як діє виконавча служба

Якщо проігнорувати штраф від ТЦК та СП, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, а дані про нього внесуть до Єдиного реєстру боржників. Постанову надсилають для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи або за місцезнаходженням майна боржника.

Виконавча служба спершу перевіряє наявність майна та банківських рахунків. Рахунки арештовуються автоматично, тим часом, на майно обмежень не накладають. Проте збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном, та за законом, за умови накопичення великої суми боргів, виконавці мають повне право арештовувати і майно. Потім таке майно може бути реалізоване на аукціоні СЕТАМ.

Громадяни дізнаються про наявність заборгованості саме внаслідок блокування рахунк Фото: З відкритих джерел

Блокування рахунків: як дізнатись про це

Дізнатися, що ваш рахунок заблоковано, можна кількома способами:

SMS або e-mail повідомлення від банку. Зазвичай банк надсилає повідомлення про тимчасове обмеження доступу до рахунку або про відмову в операціях — таке повідомлення може надійти і в додатку банку;

невдача при спробі здійснити операцію. Коли ви намагаєтеся перевести кошти чи зняти готівку з банкомата, система може вивести повідомлення про відмову через блокування;

офіційне попередження від органів влади. У деяких випадках, коли рішення про блокування рахунку приймається на підставі правових норм, особа отримує офіційне повідомлення про це від правоохоронців або через суд.

Наявність заборгованості за виконавчим провадженням є підставою для блокування банківських рахунків

"Наявність заборгованості за виконавчим провадженням є підставою для блокування банківських рахунків. Громадяни дізнаються про наявність заборгованості саме внаслідок блокування рахунку і, якщо не погоджуються із сумою заборгованості, можуть її оскаржити в судовому порядку. В цьому випадку важливим є дотримання строків оскарження. Арешт може бути накладений на рахунок будь-якого типу – картковий, депозитний, поточний тощо. Щодо списання коштів з арештованого рахунку, то це залежить лише від дій виконавця — він формує до банку додаткову вимогу про списання тієї суми, яка значиться у виконавчому провадженні", — каже Анна Даніель.

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Як розблокувати свої рахунки: покрокова інструкція

Юристи радять: якщо ви виявили, що ваш рахунок заблоковано, слід діяти швидко, щоб розібратися в причині та зняти блокування.

Спершу потрібно перевірити статус рахунку. Для цього зверніться до банку, за допомогою онлайн-банкінгу або звернення до відділення. Якщо вам надійшло повідомлення від банку, уважно ознайомтесь з деталями. Якщо ви не отримали інформацію про блокування через банк, зверніться до органів влади. Якщо блокування рахунку відбулося через ухилення від мобілізації, це, ймовірно, відображається в державних реєстрах. У 2024 році було значно посилено контроль за особами, які ухиляються від служби, через спеціальні реєстри, куди можуть бути внесені дані про таких осіб. У разі невдалого з’ясування причини блокування, важливо звернутися до адвоката, який допоможе з’ясувати, чи є рішення суду, наказ або інші правові документи, які підтверджують блокування. Блокування пов’язане з ухиленням від мобілізації? Тоді потрібно з'ясувати, чому особа внесена до списків осіб, що ухиляються від мобілізації. У 2024 році було багато випадків, коли особи випадково потрапляли до цих реєстрів через помилки в документах. У таких випадках потрібно звертатися до ТЦК та СП для перевірки інформації. Якщо ситуація з’ясована і блокування було необґрунтованим, необхідно подати письмову заяву до банку з проханням зняти блокування. Важливо навести аргументи, підкріплені документами (довідки з ТЦК, медичні документи або судові рішення). Якщо блокування сталося через фактичне ухилення від військової служби, необхідно спочатку сплатити заборгованість, а потім здійснити оновлення даних у додатку "Резерв+". Якщо є повістка, необхідно приїхати до місцевої ТЦК та СП. Банк має розблокувати рахунок, отримавши від виконавчої служби дані про сплату боргу. Прискорити розблокування можна, самостійно надіславши до виконавця, який веде вашу справу, скриншот платежу або фото платіжної квитанції (підтвердження сплати штрафу).

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Щоб військовозобов’язаному уникнути блокування рахунків та штрафів, юристка Фатима Гюлалієва радить передусім регулярно перевіряти свій статус у реєстрах мобілізації (додаток "Резерв+"), особливо якщо особа змінила місце проживання або проживає за кордоном.

"Не ігноруйте повістки, якщо ви отримали повістку, слідкуйте за вказівками військкомату. І надавайте банкам актуальну інформацію про своє місце перебування та статус", — радить Фатима Гюлалієва.