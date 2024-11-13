Допомога для тих, хто хоче втекти: у ЗСУ опублікували несподівану пропозицію ухилянтам

Військовослужбовці пообіцяли навчити охочих втекти від мобілізації за кордон кільком важливим навичкам. У бригаді це назвали "Курсами для чоловіків, які хочуть перетнути кордон".

В Україні оголошена мобілізація, і чоловіки тікають від призову через кордон. У пресслужбі 47 окремої механізованої бригади, яка воює на Курському напрямку, запропонували утікачам альтернативу.

"Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Боїшся пливти через Тису, або заблукати в лісі? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину", — зазначили у бригаді.

Українців запевнили, що інструктори "Маґури" поділяться своїм потужним досвідом. Охочим досягти "ідеального результату", запропонували заповнити заявку онлайн.

Військовослужбовці назвали це "Курсами для чоловіків, які хочуть перетнути кордон". Серед вмінь, які пропонують опанувати, маскування, пересування малими групами, топографія та тактична медицина.

Публікація бригади "Маґура" Фото: Скриншот

Варто зауважити, що більшість коментарів під постом — позитивні. Пресслужбу бригади хвалять за креативність та гумор. Однак знайшлися й ті, хто жарт не оцінив.

Коментарі під публікацією "Маґури" Фото: Скриншот Коментарі під публікацією "Маґури" Фото: Скриншот

Бійці 47 ОМБр воюють на Курському напрямку. Це підтверджує, зокрема, остання опублікована перед жартівливим запрошенням на "курси" публікація. Посилання, яке прикріпила пресслужба, веде на сайт бригади. Там можна переглянути доступні бойові вакансії, ознайомитись з інструкцією для кандидатів та отримати консультацію.

Нагадаємо, доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов виступив за зниження верхньої межі мобілізаційного віку до 45 років і назвав дві причини для такої зміни.

12 листопада пресслужба 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ опублікувала кадри невдалого наступу ЗС РФ. Російських окупантів назвали "типовими претендентами на Премію Дарвіна", адже їхня тактика навіть викликала у воїнів співчуття.