"Плакати хочеться": боєць ЗСУ "Осман закликав знизити мобілізаційний вік до 45 років

Військовослужбовець Станіслав Бунятов виступив за зсунення верхнього порогу мобілізаційного віку. Він розкрив два наслідки такої зміни, назвавши Україну "країною інвалідів".

В Україні триває загальна мобілізація, у військо призивають чоловіків віком від 25 до 50 років. Доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" виступив за зниження верхньої межі мобілізаційного віку.

Він закликав знизити максимальний мобілізаційний вік до 45 років, не чіпаючи водночас нижній поріг. Тобто дозволити призов чоловіків віком 25-45 років.

Зі слів військовослужбовця, це змінить два фактори: "зникнуть діди зі штурмових підрозділів" та вирушать на фронт "ті, хто вже заплатив, щоб не воювати".

"Всі байки про те, що воювати вже нікому, можна перефразувати на "вже всі, хто міг, заплатили". Країна інвалідів б**, замість того, щоб виплачувати нормальні пенсії реальним інвалідам війни, ми віддаємо свої податки тим, хто купив собі інвалідність", — наголосив Бунятов.

Він поділився, що "плакати хочеться", коли бачить на навчаннях чоловіків мінімум віку свого батька. "Осман" зазначив, що цих новобранців відправляють туди наказами "поважні генерали", які насправді самі "не знають, з чого автомат складається".

"Кожен поважаючий себе борець із корупцією насамперед купує "білий квиток", щоб служба не відволікала його від сенсу життя", — додав воїн.

Нагадаємо, командир мінометного батальйону ЗСУ Мирослав Борисенко назвав смішним те, що Україна воює "50-річними дядьками". З його слів, чоловіки такого віку часто не можуть дійти до передової, позицій спостереження або вогневих позицій.

У NV пояснили, за яких умов в Україні можлива мобілізація жінок. У мирний час жінки можуть опинитись на військовій службі лише за контрактом.