"За найгіршого сценарію": у ЗСУ розповіли, у якому разі можуть знизити вік для мобілізації

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, може бути проведена перевірка тих людей, які отримали бронювання від служби. Тож завдяки громадянам, які незаконно оформили відстрочку, збільшиться чисельність військ.

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В Україні триває загальна мобілізація і якщо весь чоловічий ресурс від 25 до 50 років уже буде в ЗСУ, тоді доведеться знизити призовний вік. Таку думку в інтерв'ю "Уніан" озвучив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

За його словами, зараз у країні є дві тези. Перша полягає в тому, щоб знизити мобілізаційний вік із 18 років до 14 і 16. А ось призовний вік сьогодні 25 років і більше, хоч і тривають розмови про те, щоб знизити його ще.

"Я чув заяви та цифри, що за найгіршого сценарію можуть мобілізувати 16-річних. Але це все — в теорії, коли потенційно доведеться знижувати вік, якщо весь чоловічий ресурс у віці від 25 до 50 років опиниться в армії. Зараз ми це не обговорюємо, у нас є можливість призивати вікову категорію 25 років і вище", — заявив Іван Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних сил додав, якщо буде проведено перевірку щодо бронювання, тоді частина людей, які отримали у незаконний спосіб бронь, можуть вивільнитися для армії.

Ба більше, представник ЗСУ переконаний, що необхідний буде перегляд системи освіти, адже з цим спостерігаються певні проблеми.

"Нещодавно затримали ректора Ужгородського університету, у якого раптом з'явилися 300 аспірантів від 25 років. Це університет приватний, але й у державних на конкретний факультет можуть мати по 5-10 аспірантів. Тобто, якщо буде проведено аудит цієї вікової категорії, і вже дійсно не буде звідки черпати людей, тоді, я гадаю, можна говорити про зниження мобілізаційного призовного віку до 18 років", — продовжив Іван Тимочко.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що демограф назвала загальну кількість чоловіків, яких можуть призвати. За словами Лідії Ткаченко, є кілька оцінок стосовно того, скільки людей залишається на підконтрольних Києву територіях. Попередньо йдеться про цифру в понад 31 мільйон громадян.