"При худшем сценарии": в ВСУ рассказали, в каком случае могут снизить возраст для мобилизации

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, может быть проведена проверка тех людей, которые получили бронирование от службы. Вот за счет граждан, которые незаконно оформили отсрочку, и увеличится численность войск.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и если весь мужской ресурс от 25 до 50 лет уже будет в ВСУ, тогда придется снизить призывной возраст. Такое мнение в интервью "Униан" озвучил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его словам, сейчас в стране есть два тезиса. Первый заключается в том, чтобы снизить мобилизационный возраст с 18 лет до 14 и 16. А вот призывной возраст сегодня 25 лет и более, хоть и продолжаются разговоры о том, чтобы снизить его еще.

"Я слышал заявления и цифры, что при худшем сценарии могут мобилизовать 16-летних. Но это все — в теории, когда потенциально придется снижать возраст, если весь мужской ресурс в возрасте от 25 до 50 лет окажется в армии. Сейчас мы это не обсуждаем, у нас есть возможность призывать возрастную категорию 25 лет и выше", — заявил Иван Тимочко.

Глава Совета резервистов Сухопутных сил добавил, что если будет проведена проверка по бронированию, тогда часть людей, которые получили незаконным способом бронь, могут высвободиться для армии.

Более того, представитель ВСУ убежден, что необходим будет пересмотр системы образования, ведь с этим наблюдаются определенные проблемы.

"Недавно задержали ректора Ужгородского университета, у которого вдруг появились 300 аспирантов от 25 лет. Это университет частный, но и в государственных на конкретный факультет могут иметь по 5-10 аспирантов. То есть, если будет проведен аудит этой возрастной категории, и уже действительно не будет откуда черпать людей, тогда, я думаю, можно говорить о снижении мобилизационного призывного возраста до 18 лет", — продолжил Иван Тимочко.

Напомним, 23 октября сообщалось, что демограф назвала общее количество мужчин, которых могут призвать. По словам Лидии Ткаченко, есть несколько оценок касаемо того, сколько людей остается на подконтрольных Киеву территориях. Предварительно речь идет про цифру в более 31 миллиона граждан.