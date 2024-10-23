Могут быть последствия: какая ответственность ожидает за игнорирование повестки по почте, — ТЦК

По информации журналистов, военнообязанные должны явиться в ТЦК в течение семи дней, иначе придется заплатить штраф.

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В случае игнорирования повестки, которая пришла по почте, лицо могут привлечь к административной ответственности. Об этом заявил начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко в эфире телемарафона, пишет "Судебно-юридическая газета".

По информации издания, для тех лиц, которые не появятся в территориальные центры комплектования после получения повестки по почте, правительством предусмотрена административная ответственность. Явиться они должны в течение семи дней или в указанный срок.

"Постановлением Кабмина № 560 определена уважительность причин неявки по повестке и процедура их подтверждения. То есть определен определенный перечень, и он должен быть документально подтвержден. Если этого не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности", — уточнил начальник админотдела ТЦК в столице.

Если же военнообязанный не заберет повестку в срок, она будет считаться не доставленной. В таком случае лицу будет грозить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

По словам Олега Коротченко, процесс оповещения по почте еще не налажен из-за проблем, которые возникают во время тестового режима, в частности, с лицами, имеющими право на отсрочку. Кроме того, механизмы автоматического бронирования и отсрочек еще не заработали, что создает сложности и негативное отношение к ТЦК. В настоящее время инструмент повесток по почте не внес существенных изменений в работу ТЦК и СП.

Напомним, 15 октября отмечалось, что в случае неуплаты штрафа от ТЦК к должнику принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на его средства и имущество. Позже, 22 октября в ТЦК рассказывали, как выбирают, кому прислать повестку по почте.