Что будет в случае неуплаты штрафа ТЦК: разъяснение Минюста

Военнообязанным предоставляют трое суток для того, чтобы забрать повестку с почты.

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В случае неуплаты штрафа от территориального центра комплектования и социальной поддержки к должнику принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на его средства и имущество. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Минюст.

Отмечается, что в этом случае в установленный законодательством срок постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом. В этом случае государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

Издание также отмечает: чтобы забрать повестку с почты, будет предоставлено 3 дня. После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа.

Следовательно, штрафы, по сути, будут "заочными", а постановление ТЦК является исполнительным документом. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Ответ Минюста относительно штрафов ТЦК Минюст относительно штрафов ТЦК Письмо Минюста относительно штрафов

Отметим, по информации юристов от 16 сентября штраф за неявку в ТЦК после получения повестки значительно вырос. Также будут штрафовать юридических лиц предприятий, которые не предоставили сведения о работниках.

Напомним, что по данным сервиса мониторинга Опендатабот, с каждым месяцем в Украине становится больше дел по штрафам от ТЦК. По состоянию на 11 октября украинские суды рассмотрели не менее 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК.