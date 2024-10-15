Что будет в случае неуплаты штрафа ТЦК: разъяснение Минюста
Военнообязанным предоставляют трое суток для того, чтобы забрать повестку с почты.
В случае неуплаты штрафа от территориального центра комплектования и социальной поддержки к должнику принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на его средства и имущество. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Минюст.
Отмечается, что в этом случае в установленный законодательством срок постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом. В этом случае государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.
Издание также отмечает: чтобы забрать повестку с почты, будет предоставлено 3 дня. После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа.
Следовательно, штрафы, по сути, будут "заочными", а постановление ТЦК является исполнительным документом. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
Отметим, по информации юристов от 16 сентября штраф за неявку в ТЦК после получения повестки значительно вырос. Также будут штрафовать юридических лиц предприятий, которые не предоставили сведения о работниках.
Напомним, что по данным сервиса мониторинга Опендатабот, с каждым месяцем в Украине становится больше дел по штрафам от ТЦК. По состоянию на 11 октября украинские суды рассмотрели не менее 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК.