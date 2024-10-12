У военнообязанных есть 3 дня, чтобы забрать повестку с почты, иначе ждет штраф: детали

Если не удалось вручить письмо с пометками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК" такие отправления возвращают отправителю вместе с бланками и указанием причин невручения.

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Кабинет министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. В них он приравнял время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. У военнообязанных есть 3 дня, чтобы забрать свою повестку с почты, иначе их ожидает постановление и штраф от 17 до 35 тысяч гривен. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, в соответствии с Порядком призыва подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК в случае направления повестки по почте является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Благодаря изменениям, которые внес Кабмин, заказные почтовые письма с пометкой "Повістка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю), но, если вручить лично такой документ получателю не удалось, работник почты звонит ему и сообщает, что он имеет такое письмо, или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК".

Если же в течение 3 рабочих дней после этого адресат не приходит за письмом, работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", удостоверяет это подписью с проставлением оттиска почтового устройства. Письмо отправляют обратно к отправителю.

По сути, это и будет "надлежащим уведомлением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

В случае если адресат (получатель) отказывается подписать документ о получении заказного письма с пометкой отметками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

Если не удалось вручить письмо с пометками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК" такие отправления возвращают отправителю вместе с бланками и указанием причин невручения.

На то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Напомним, что украинские военные прокомментировали рейд ТЦК на концерт группы "Океан Эльзы". Они возмущены поведением некоторых мужчин.