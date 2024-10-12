У військовозобов'язаних є 3 дні, щоб забрати повістку з пошти, інакше чекає штраф: деталі

Якщо не вдалося вручити лист з позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК" такі відправлення повертають відправнику разом із бланками і зазначенням причин невручення.

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Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. У них він прирівняв час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. У військовозобов'язаних є 3 дні, щоб забрати свою повістку з пошти, інакше на них очікує постанова і штраф від 17 до 35 тисяч гривень. Про це пише "Судово-юридична газета".

Так, відповідно до Порядку призову підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Завдяки змінам, які вніс Кабмін, рекомендовані поштові листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу), але, якщо вручити особисто такий документ отримувачу не вдалося, працівник пошти телефонує йому і повідомляє, що він має такий лист, або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Якщо ж протягом 3 робочих днів після цього адресат не приходить за листом, працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", засвідчує це підписом з проставленням відбитка поштового пристрою. Лист відправляють назад до відправника.

По суті, це і буде "належним повідомленням", після чого ТЦК може винести постанову про штраф.

У разі коли адресат (одержувач) відмовляється підписати документ про отримання рекомендованого листа з позначкою позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику.

Якщо не вдалося вручити лист з позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК" такі відправлення повертають відправнику разом із бланками і зазначенням причин невручення.

На те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Нагадаємо, що українські військові прокоментували рейд ТЦК на концерт гурту "Океан Ельзи". Вони обурені поведінкою деяких чоловіків.