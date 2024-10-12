"Якби прийшли к*цапи, теж би кричали ганьба": військові відреагували на рейд ТЦК після концерту ОЕ

Військові обурилися тим, що люди біля Палацу спорту кричали військовим "Ганьба" і що в мережах захейтили Святослава Вакарчука.

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У п’ятницю, 11 жовтня, після концерту гурту "Океан Ельзи" біля Палацу спорту в Києві на відвідувачів заходу відбувся "рейд" ТЦК і поліції. У чоловіків масово перевіряли документи, а деяких з них затримали правоохоронці. Українські бійці, які несуть службу на передовій, відреагували на подію.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" назвав події біля Палацу спорту в Києві "чорним днем для ухилянтів".

"Походу сьогодні просто чорний день для ухилянтів. Якщо будуть мажорам ще роздавати повістки — побриюсь під 0", — пообіцяв він.

Під час інциденту натовп біля палацу викрикував "Ганьба", "Відпустіть" військовим та правоохоронцям, які проводили перевірку.

Медикиня ЗСУ, керівниця медичної служби підрозділу "Вовки Да Вінчі",Аліна Михайлова обурилася криками "ганьба" працівникам ТЦК та поліції.

"І це ті самі люди визжали у 2022 "сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, в 2024 оруть "Ганьба поліції?" – запитала керівниця медичної служби підрозділу "Вовки Да Вінчі", дівчина загиблого Героя Михайла Коцюбайла "Да Вінчі" Аліна Михайлова.

Українці мають вже зараз обирати підрозділи, в яки хочуть служити, щоб не було подібних ситуацій. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" написав боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Всі питають мою думку з приводу облав мобілізації, але моєї думки немає. І тих хто боїться воювати розумію і знаю, що без людей воювати нереально. Я як командир роблю все можливе для збереження особового складу та їх забезпечення, моя совість чиста. Порада така ж, як і 2 роки тому: готуйтесь та обирайте підрозділ самі, зараз є реально круті бригади з великим різноманіттям посад", — написав він.

Інший військовий з позивним "Балу" обурився, що в мережі почали хейтити Святослава Вакарчука за перевірки після його концерту.

"П**ць, у нас від героя і кумира — до п***аса просто один крок. Якщо ти **лан і не розумієш, що в країні війна і в тебе з доками трабли… то валянок ти, а не людина, яка ще далеко до 14 року був і є кумиром більшості Українців", — написав він.

Інші військові теж обурилися поведінкою чоловіків біля Палацу спорту.

"А якби прийшли к*цапи, ви б теж кричали ганьба?", – прокоментував "облаву" ексвійськовослужбовець 93 бригади Артем.

"Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день", – говорять військові.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги Народу" Микита Потураєв заявив, що підтримує такі перевірки, як біля Палацу спорту 11 жовтня.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував заходи з оповіщення військовозобов'язаних громадян, які увечері 11 жовтня біля Палацу спорту у Києві п