"Це все, що я хочу сказати": Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після концерту "Океана Ельзи"

Святослав Вакарчук подякував українцям, які усі 30 років існування колективу приходять на його концерти.

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Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував заходи з оповіщення військовозобов'язаних громадян, які увечері 11 жовтня біля Палацу спорту у Києві проводили представники територіального центру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомляє "ТСН".

"У нас сьогодні день народження", — зазначив музикант.

Він підкреслив, що гурт дуже щасливий з того, що багато людей приходять його підтримати та слухають його музику. Вакарчук наголосив, що тридцятиріччя існування музичного колективу є великим святом для його учасників.

"Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", — відповів Святослав Вакарчук.

На офіційній сторінці гурту у соціальній мережі Facebook "Океан Ельзи" також лише висловив подяку шанувальникам своєї творчості.

"Кожен рік — як мить, наповнена музикою, емоціями і натхненням! Дякуємо, що всі ці роки ви з нами! Любимо вас!", — йдеться у дописі колективу.

Нагадаємо, після облави люди намагаються розпродати свої квитки на наступні концерти, які ще мають відбутися у столиці 12, 13, 15 та 16 жовтня.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з інформполітики Микита Потураєв заявив, що вітає такі перевірки, і вважає, що вони мають бути постійними.