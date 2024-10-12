"Це все, що я хочу сказати": Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після концерту "Океана Ельзи"
Святослав Вакарчук подякував українцям, які усі 30 років існування колективу приходять на його концерти.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував заходи з оповіщення військовозобов'язаних громадян, які увечері 11 жовтня біля Палацу спорту у Києві проводили представники територіального центру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомляє "ТСН".
"У нас сьогодні день народження", — зазначив музикант.
Він підкреслив, що гурт дуже щасливий з того, що багато людей приходять його підтримати та слухають його музику. Вакарчук наголосив, що тридцятиріччя існування музичного колективу є великим святом для його учасників.
"Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", — відповів Святослав Вакарчук.
На офіційній сторінці гурту у соціальній мережі Facebook "Океан Ельзи" також лише висловив подяку шанувальникам своєї творчості.
"Кожен рік — як мить, наповнена музикою, емоціями і натхненням! Дякуємо, що всі ці роки ви з нами! Любимо вас!", — йдеться у дописі колективу.
Нагадаємо, після облави люди намагаються розпродати свої квитки на наступні концерти, які ще мають відбутися у столиці 12, 13, 15 та 16 жовтня.
Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з інформполітики Микита Потураєв заявив, що вітає такі перевірки, і вважає, що вони мають бути постійними.