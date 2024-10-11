"Облава ТЦК": ЗМІ повідомляють про перевірки на концерті "Океану Ельзи" в Києві (відео)

На виступ прийшли приблизно пів сотні людей у військовій формі. Вони перевіряють документи у тих, хто зібрався на концерт, розповідає ТСН.

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В Києві ввечері, 11 жовтня, відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після концерту біля виходу з Палацу спорту на відвідувачів чекали працівники ТЦК. Про це повідомляє ТСН.

"Облава ТЦК на концерті "Океану Ельзи". Півсотні військових масово перевіряють чоловіків біля Палацу спорту. Головний ТЦКшник серед них на запитання журналістів, що відбувається, не відповів і спрямував до пресслужби", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених відео видно, як чоловіки у військовій формі перевіряють документи в тих, хто вийшов із закладу.

Що кажуть у ТЦК

Поки що деталей про перевірку шанувальників "Океану Ельзи" не повідомляється. На сторінці Київського міського ТЦК та СП в мережах поки не коментують ситуацію з роботою працівників ТЦК на концерті.

Нагадаємо, що 11 жовтня повідомлялося, що суди в Україні у більшості випадків скасовують штрафи від ТЦК. Подібних справ більшає: якщо в червні їх було лише 10, то у вересні кількість звернень досягла 148. У жовтні вже розглянуто 34 справи.

Також повідомлялося, що військовозобов'язані, які не з'являються до ТЦК за повісткою, ухиляються від взяття на облік чи не оновлюють свої дані, можуть отримати штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Якщо підприємство не надає інформацію про співробітників, відповідальність лягає на юридичну особу, якій загрожує штраф у розмірі 34 000 гривень.